Клиенты крымского банка могут открыть вклад «Я помогаю ветеранам»

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Уже скоро наступит большой праздник – День Победы. До 9 мая остались считанные недели. В преддверии праздника крымский банк РНКБ уже третий год подряд предлагает клиентам принять участие в благотворительной акции помощи ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и ветеранам военной службы.

В банке поясняют, что можно открыть вклад «Я помогаю ветеранам» в период с 14 апреля по 4 августа текущего года. Процентная ставка при оформлении вклада через интернет-банк или мобильное приложение РНКБ может составлять до 4,4%.

Вклад можно открывать на срок до 548 дней. Когда срок действия вклада завершится, небольшая часть суммы от процентов по вкладу будет перечислена в адрес «Российского союза ветеранов» в рамках программы «Живем и помним». Примечательно, что вычитаться будет один рубль на каждую полную тысячу рублей от суммы начисленных процентов из суммы первоначального взноса.

ВАЖНО

Процентные ставки по вкладу отличаются в зависимости от того, где клиент оформляет депозит – в офисе банка или же дистанционно. Кроме того, процент по депозиту увеличивается, если открывать его на более длительный срок. Так, если оформлять вклад в операционных офисах банка на 181-365 дней, ставка составит 3,9%; на срок 366-548 дней – 4,2%. При открытии депозита в мобильном приложении или через интернет-банк ставка составит от 4,1% до 4,4%.

Минимальная сумма вклада составляет 10 тысяч рублей, максимальная – без ограничений.

Пополнение или частичное снятие средств на депозите не предусмотрено, проценты будут выплачены только после завершения срока действия вклада.

Подробнее ознакомиться с условиями вклада можно на официальном сайте банка.

КСТАТИ

473 ветерана Великой Отечественной войны, проживающих в Крыму, получат выплату в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы. Отделение Пенсионного фонда России по Республике Крым уже провело всю необходимую работу, связанную с подготовкой списков получателей и организацией выплаты. Поэтому лично обращаться в клиентские службы ветеранам не нужно - выплата будет выплачена в беззаявительном порядке на основании данных ПФР.