Убийца пятилетней Даши из крымского села получил пожизненный срок

Даша, ее мать и отчим. Фото: семейный архив

Верховный Суд Крыма приговорил к пожизненному лишению свободы убийцу пятилетней падчерицы Дарьи Пилипенко. 45-летний житель Раздольненского района будет отбывать наказание в колонии особого режима.

- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), - уточнили в пресс-службе суда.

Дашу Пилипенко хоронили всем селом Фото: Архив "КП"

Следователи установили, что трагедия произошла 12 ноября 2019 года. Отчим избил пятилетнюю падчерицу, бил ее по голове и по ногам. После он утопил ребенка в ванной. Затем отвез тело ребенка за пределы поселка и закопал.

Спустя некоторое время подсудимый обратился в полицию и рассказал, что падчерица якобы пропала, когда его вместе с младшим сыном не было дома.

В итоге отчим дал признательные показания и показал место, где спрятал тело девочки, его взяли под стражу. Позже мертвую Дашу нашли возле пересохшего Северо-Крымского канала в куче перепревшего свиного навоза.

Мать Дарьи Пилипенко Екатерина во время убийства дочки находилась в Китае. Она хотела заработать на адвоката за границей, а затем развестись и забрать у мужа Александра детей (кроме Даши, в семье был двухлетний Миша). Однако женщине пришлось вернуться на «поиски» дочки через несколько дней после того, как она уехала.

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