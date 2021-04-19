Подравшихся в казанском цирке слоних отправили на «пенсию» в Крым

Слонихи уже в Крыму, сейчас они закрыты в карантинных помещениях для собственной безопасности. Фото: Олег Зубков/ВКонтакте

Две слонихи, прославившиеся нешуточной дракой на арене Казанского цирка, прибыли в Крым на заслуженный покой. Отдых артистки действительно заслужили - их ожидает обустроенная территория около озера в крупнейшем на территории Европы питомнике для животных.

- Дорогу в Крым из Казани животные перенесли хорошо. Вчера жители Крыма уже могли видеть слониху Джейн в своем вольере, - рассказал КП-Крым директор сафари-парка Олег Зубков.

Инцидент во время выступления в Казани, когда многотонные животные показали характер и в ссоре повалились на первые ряды, не единственный. Чудом в тот раз никто не пострадал, зрители отделались испугом. Но в последний раз, когда слонихи повздорили, без жертв не обошлось - служащий цирка до сих пор находится в больнице с переломами ребер.

- После инцидента приняли решение больше с ними не выступать. Это своего рода пенсия, ссылка для них, - говорит Зубков.

После транспортировки слоних изолировали друг от друга в целях безопасности – животные утомлены не только переездом, но и многолетними гастролями, которые и стали причиной агрессивного поведения в последнее время.

Слонихи за всю жизнь побывали более, чем в двадцати странах мира. Фото: Олег Зубков/ВКонтакте

Выбор для постоянного места жительства был сделан в пользу сафари-парка на территории Крыма. Транспортировка на полуостров заняла четыре дня и прошла удачно. В пути слоних кормили овощами, фруктами и сеном.

В соцсети Зубков поделился, что всегда хотел построить слоновник в парке «Тайган». Фото: Олег Зубков/ВКонтакте

Официальное открытие слоновьего вольера, который готовили специально к приезду почетных циркачек, состоится 4 мая в 12.00. Это самый большой на сегодня слоновий вольер в России, оборудованный водоемом.

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