Ко Дню Победы: Аксенов разрешил в Крыму массовые мероприятия

Репетировать парад будут трижды. Фото: Архив "КП"

В честь празднования Дня Победы в Крыму разрешено проведение массовых мероприятий. Это стало возможным благодаря внесенным поправкам в указ главы Крыма Сергея Аксенова о введении режима повышенной готовности по коронавирусу.

- Действие абзаца первого (о запрете массовых мероприятий в Крыму) не распространяется на проведение 9 мая 2021 года мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов, - говорится в документе за подписью Аксенова.

Заметим, что в республике состоятся сразу два парада в честь Победы в Великой Отечественной войне. Один пройдет в Керчи, другой - в Симферополе.

Также следует напомнить, что центральные улицы Симферополя будут перекрыты в связи с репетицией Парада. Ограничения движения будут 3, 5 и 7 мая.

При этом 3 и 5 мая движение перекроют с 18.00 до 0.00, а 7 мая с 7.00 до 11.30.

Транспорт не сможет ездить по проспекту Кирова (от пл. Амет-Хана Султана до пл. Куйбышева), по улице Севастопольской (от перекрестка ул. Севастопольской и ул. Козлова до пересечения ул. Севастопольской и пр. Кирова), по улице Турецкая (в районе пересечения с улицей Сергеева-Ценского) и улице Пушкина (в районе пересечения с ул. Самокиша).

При этом откорректированный указ разрешает проводить мероприятии к 20-летию со дня основания Всероссийского студенческого корпуса спасателей, которые должны пройти 24 апреля в Гагаринском парке Симферополя.

Также одобрено проведение полуфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена» в международном детском центре «Артек».

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