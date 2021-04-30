В Никитском саду Крыма рассказали о графике работы в майские выходные 2021

Сад всегда рад гостям. Фото: Екатерина Крючкова/КОШКИ В ЯЛТЕ/ Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Крымский полуостров весной радует незабываемым «цветочным шоу» - вблизи Ялты в ботаническом саду проходит Парад тюльпанов.

Парад привлекает к себе внимание туристов и крымчан. Фото: Марина Смитюк /Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Майские длинные выходные предоставляют отличную возможность побывать на ЮБК и насладиться цветением луковичных, заодно подышать свежим морским воздухом и отдать должное другим растениям, которые прописаны здесь. Но будет ли сад открыт для посещения?

- Нас спрашивают: работает ли ботанический сад 3 мая? Отвечаем: Никитский сад работает ежедневно, без праздников и выходных, - такой ответ предоставила пресс-служба Никитского ботанического сада.

Специалисты также порекомендовали всем желающим ознакомится в деталях с графиком работы и правилами посещения сада. Сделать это можно, перейдя по этой ссылке, которая ведет на официальный сайт Никитского сада.

Тюльпаны бывают разные. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Парад и так на две недели задержала непривычно холодная для полуострова весна, теперь же делается все, чтобы как можно больше взрослых и детей могли полюбоваться тюльпанами. Всего высажено около восьмидесяти тысяч луковиц, двухсот сортов.

На Параде можно увидеть две сотни сортов луковичных. Фото: Марина Сосенкова/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Тем более, что впереди еще очень важно событие. Любителям цветов предстоит выбрать из 100 претендентов самый красивый тюльпан, который станет Генералом Парада. В минувшем сезоне высокого офицерского звания удостоился сорт «Аладдин». Чтобы выразить свои симпатии не обязательно брать билет на самолет и лететь в Крым, для посещения Никитского ботанического сада, проголосовать можно в интернете.

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