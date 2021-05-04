Цирки всей России будут отправлять своих животных в Крым на пенсию

Открытие нового вольера состоялось 4 мая Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Белогорском районе Крыма 4 мая состоялось открытие первого на полуострове и самого большого в стране слоновьего вольера. Его заселили две скандально известные слонихи из казанского цирка, которые покалечили в недавнем прошлом служителя арены. Животных передали в крупнейший во всей Европе парк львов «Тайган», куда теперь будут отправлять всех животных-пенсионеров России. Это стало возможным благодаря подписанному 4 мая меморандуму между Росгосцирком и руководством парка.

Открытие вольера стало возможным благодаря помощи главы Крыма Сергея Аксенова и руководства Минэкономразвития Фото: Никита ПОЛЬКО

- Пока животные работают в наших программах, они полностью находятся на обеспечении компании. А когда они в силу возраста уже не могут работать в цирке, мы обязаны позаботиться о них. Здесь, в сафари-парке «Тайган», все животные Росгосцирка получат своеобразную «пенсию» в прекрасных условиях на юге нашей страны, - отметил генеральный директор Росгорцирка Сергей Беляков.

Соглашение о сотрудничестве подписали директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков и Сергей Беляков Фото: Виталий ПАРУБОВ

Соглашение о сотрудничестве подписали директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков и Сергей Беляков. Их сотрудничество началось с открытия самого большого вольера в стране для слонов. Его территория в два раза больше, чем весь ялтинский зоопарк «Сказка».

Напомним, индийские слонихи из казанского цирка ехали в Крым около четырех дней. Их кормили овощами, фруктами и сеном, а в парке выделили самые удобные места. Около двух недель слоны были закрыты в карантинном помещении, но теперь их переселили в новый вольер.- Открытие вольера стало возможным благодаря помощи главы Крыма Сергея Аксенова и руководства Минэкономразвития нашей страны, - подчеркнул Олег Зубков.

СПРАВКА «КП»

Сафари-парк «Тайган» в Крыму - первый заказник, обладающий уникальной коллекцией животных, живущих в условиях естественной природы.

В коллекции Олега Зубкова более 40 амурских и бенгальских тигров, есть и другие хищники - леопарды, пумы, львы, медведи, лисы, волки. А также бизоны, яки, лани, ламы, верблюды и много-много диких обезьян. Теперь коллекцию зоопарка пополнили слоны.

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