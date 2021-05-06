Коронавирус в Крыму, последние новости на 6 мая: Плюс 101 заболевший

Прибывшие из-за рубежа с мая сдают ПЦР-тест дважды Фото: Архив "КП"

В Крыму амбулаторно лечение от коронавируса проходят 532 человека. В стационарах с диагнозом COVID и пневмония находятся 1531 пациентов.

С начала периода наблюдений в регионе выявлено 41 тысяча 67 инфицированных коронавирусом, выписаны с выздоровлением 37 тысяч 963 человек. Скончались 1243 больных.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19

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За сутки в Крыму коронавирусная инфекция подтверждена у 101 человека, в том числе у 2 прибывших из-за границы. - Из общего количества заболевших 70 выявлены при обращении за медицинской помощью, 29 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая с бессимптомным течением заболевания.

Лаборатории провели исследования проб 1661 человека. Выписаны с выздоровлением 82 пациента, госпитализированы 63 больных, на амбулаторное лечение направлены 46 человек.

Умерли 5 пациентов.

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Данные по заболеваемости уточняются.

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