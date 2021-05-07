Коронавирус в Крыму, последние новости на 7 мая: Еще 102 заболевших

С начала пандемии в Крыму выявили 41169 человек с коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Крыму на 7 мая амбулаторное лечение от коронавируса проходят 526 человек, в стационарах лечатся с ковидом и пневмонией 1533 человека. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК.

С начала пандемии в Крыму выявили 41169 человек с коронавирусом, выписали с выздоровлением 38 067 человек, из них 104 – за последние сутки. Скончались с начала пандемии 1247 человек (4 – за последние сутки).

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Данные Министерства здравоохранения РК

За 6 мая в Крыму зарегистрировали 102 случая коронавируса, сообщил глава РК Сергей Аксенов. Лаборатории республики, осуществляющие забор проб на ковид, обследовали 2209 человек.

По данным Аксенова, 4 человека переносят инфекцию бессимптомно, 82 – самостоятельно обратились за медпомощью, 19 – ранее контактировали с заболевшими, один случай завезен из-за рубежа.

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На 6 мая в Севастополе выявили 20 новых случаев коронавируса, сообщили в пресс-службе администрации города. 55 человек выздоровели, их выписали. Также за сутки скончались двое заболевших в возрасте 69 лет и 74 года.

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