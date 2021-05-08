Коронавирус в Крыму, последние новости на 8 мая: Зафиксировали еще 104 случая заболевания

С начала пандемии в Крыму выявили 41 273 человек с коронавирусом Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 505 человек, в стационарах лечатся с ковидом и пневмонией 1158 заболевших. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК.

С начала пандемии в Крыму выявили 41 273 человек с коронавирусом, выписали с выздоровлением 38 198 человек, из них 127 – за последние сутки. Кроме того, с начала пандемии скончались1252 человек (5 – за последние сутки).

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Данные Министерства здравоохранения Крыма

В Крыму за 7 мая зарегистрировали 104 случая коронавируса. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. Лаборатории республики, осуществляющие забор проб на ковид, обследовали 2951 человек.

По данным Аксенова, 4 человека переносят инфекцию бессимптомно, 86 – самостоятельно обратились за медпомощью, 17 – ранее контактировали с заболевшими, один случай завезен из-за границы.

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По данным пресс-службы правительства города, на 8 мая зарегистрировали 27 новых случаев заболевания COVID-19. При этом 40 человек выписаны после выздоровления, три человека скончались в возрасте от 71 года до 77 лет.

С начала пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 14 239 человека. В настоящий момент выздоровели 13 132 человека, 643 умерли.

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