Коронавирус в Крыму, последние новости на 9 мая: Выявили 105 новых случаев заболевания

С начала пандемии в Крыму выявили 41 378 человек с коронавирусом. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 512 человек, в стационарах лечатся с ковидом и пневмонией 1564 заболевших. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК.

С начала пандемии в Крыму выявили 41 378 человек с коронавирусом, выписали с выздоровлением 38 239 человек, из них 45 – за последние сутки. Кроме того, с начала пандемии скончались 1256 человек (4 – за последние сутки).

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Министерства здравоохранения Крыма.

В Крыму за 8 мая зарегистрировали 105 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. Лаборатории республики, осуществляющие забор проб на ковид, обследовали 3226 человек.

По данным главы Крыма, 8 человек переносят инфекцию бессимптомно, 77 – самостоятельно обратились за медпомощью, 25 – ранее контактировали с заболевшими, 3 случая завезены из-за рубежа.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заболеваемость коронавирусом в Крыму выросла в два раза

Идет завоз инфекции из Украины (подробнее)

Ждем дозу: В Крыму готовятся к массовой вакцинации от коронавируса

Вслед за медиками и педагогами на прививку отправятся горничные и официанты (подробнее)

Три в одной: В Крыму ждут третью волну коронавируса, еще не распрощавшись с первой

Иммунизация населения идет в 5 раз медленнее запланированного (подробнее)