Коронавирус в Крыму, последние новости на 9 мая: Выявили 105 новых случаев заболевания

С начала пандемии в Крыму выявили 41 378 человек с коронавирусом.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 512 человек, в стационарах лечатся с ковидом и пневмонией 1564 заболевших. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК.
С начала пандемии в Крыму выявили 41 378 человек с коронавирусом, выписали с выздоровлением 38 239 человек, из них 45 – за последние сутки. Кроме того, с начала пандемии скончались 1256 человек (4 – за последние сутки).
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Данные Министерства здравоохранения Крыма.
В Крыму за 8 мая зарегистрировали 105 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. Лаборатории республики, осуществляющие забор проб на ковид, обследовали 3226 человек.
По данным главы Крыма, 8 человек переносят инфекцию бессимптомно, 77 – самостоятельно обратились за медпомощью, 25 – ранее контактировали с заболевшими, 3 случая завезены из-за рубежа.
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