Коронавирус в Крыму, последние новости на 10 мая: Выявлен еще 101 случай заболевания

В регионе делают прививки от коронавируса. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Грозная хворь неохотно сдает свои позиции на Крымском полуострове.

- В Республике Крым, амбулаторное лечение с диагнозом COVID-19 проходят 512 человек, стационарное (COVID-19 и пневмония) – 1564 мужчин и женщин, - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

За все время пандемии специалисты отделения Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю сделали 41378 тестов положительных на ковид. Врачи сумели спасти жизни 38239 пациентам с грозным диагнозом. Умерло 1256 мужчин и женщин, за минувшие сутки зафиксировано 4 летальных исхода.

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Статистика коронавируса в Крыму. Фото: пресс-служба Минздрава РК

За истекшие сутки в Республике Крым выявили 101 новый случай коронавирусной инфекции.

Причем у 13 человек COVID-19 протекает без кашля и повышения температуры – у заболевших нет никаких типичных для этой хвори симптомов.

83 заболевших сами обратились за помощью к врачам, 18 нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Из больниц выписали домой 9 человек, за весь период пандемии выздоровело 38 248 мужчин и женщин.

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