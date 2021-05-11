В апреле в Крыму установили рекорд по ежемесячным выдачам ипотечных кредитов

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Все больше крымчан приобретают жилье в ипотеку. Крымский банк РНКБ установил новый рекорд с момента запуска ипотечных программ в республике (весна 2015 года). Так, в апреле текущего года было выдано более 3,3 миллиардов рублей кредитов на покупку недвижимости. Это в 2,3 раза больше, чем в марте 2020 года, отмечают в банке. Таким образом, во второй месяц весны банк выдавал в среднем до 50 ипотечных кредитов в день.

При этом 66% от общего объема займов на покупку жилья было выдано в рамках льготной программы «Господдержка 2020», по условиям которой кредит предоставляется под 6,5% годовых. Этот процент может быть снижен благодаря дисконтам, которые предоставляет банк при участии в программе лояльности, быстрому выходу на сделку и крупному первоначальному взносу (подробные условия можно узнать на официальном сайте РНКБ).

Треть от общего объема ипотечных кредитов, выданных в апреле, клиенты оформляли на покупку квартир в новостройках.

На сегодняшний день, по данным РНКБ, 49% ипотечных заемщиков - это мужчины, средний возраст которых составляет 37 лет, 51% - женщины, чей средний возраст - 39 лет.

- Увеличение объемов ипотечного кредитования для нас является одной из первоочередных задач, - говорит председатель правления РНКБ Михаил Якунин. - Для этого мы постоянно совершенствуем процесс оформления ипотеки, и уже более 90% выдач кредитов на приобретение жилья в новостройках проходит полностью в электронном виде. В ближайшее время такая возможность появится и у тех, кто приобретает в ипотеку жилье на вторичном рынке.

Ипотечное кредитование продолжает набирать обороты – только за первую неделю мая, по данным РНКБ, были одобрены заявки на сумму, превышающую 1 миллиард рублей. При этом больше 40% заявок на выдачу кредитов клиенты подают дистанционно – в мобильном приложении или на официальном сайте банка. Больше 90% из тех, кто подавал заявки, получают ответ от РНКБ в течение часа.

По данным банка, в первом квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом прошлого года на 525 тысяч рублей увеличилась сумма ипотечного кредита. На текущий момент она составляет 2,9 миллиона рублей.

ЦИФРЫ

После снижения ставок по программам рефинансирования ипотеки в апреле банк РНКБ выдал более 180 миллионов рублей на рефинансирование ипотечных кредитов других банков. Это на 40% больше, чем общий показатель за первый квартал 2021 года.

Всего за 4 месяца 2021 года РНКБ выдал 9,3 миллиардов ипотечных кредитов. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

КСТАТИ

В середине марта в Симферополе открылся «Ключевой центр» РНКБ, где можно оформить ипотеку или взять кредит на покупку машины. Центр работает по принципу «единого окна». За один день клиент может выбрать квартиру, получить кредит и оформить право собственности. С помощью современной интерактивной карты потенциальный покупатель сможет увидеть большинство строящихся объектов в Крыму и даже посмотреть онлайн-трансляцию со строек.