Коронавирус в Крыму, последние новости на 11 мая: Выявлено еще 102 случая заболевания

Сейчас в регионе проходит массовая вакцинация. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 598 человек, в стационарах лечатся с ковидом и пневмонией 1603 заболевших. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК.

С начала пандемии в Крыму выявили 41 581 человек с коронавирусом, выписали с выздоровлением 38 265 человек, из них 102 – за последние сутки. Кроме того, с начала пандемии скончались 1263 человек (4 – за последние сутки).

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Министерства здравоохранения Крыма.

В Крыму за 10 мая зарегистрировали 102 случая коронавируса. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. Лаборатории республики, осуществляющие забор проб на ковид, обследовали 232 человека.

По данным Аксенова, 11 человека переносят инфекцию бессимптомно, 79 – самостоятельно обратились за медпомощью, 23 – ранее контактировали с заболевшими, один случай завезен из-за границы.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По данным пресс-службы правительства города, на 11 мая зарегистрировали 24 новых случая заболевания COVID-19. При этом 34 человека выписаны после выздоровления, два человека скончались в возрасте от 70 года до 81 года.

С начала пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 14 313 человек. В настоящий момент выздоровели 13 242 человека, 650 умерли.

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