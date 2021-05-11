Как пройдет «Ночь музеев» в Крыму и Севастополе: полная афиша мероприятий

Все мероприятия пройдут 15 мая Фото: Архив "КП"

В этом году традиционная акция «Ночь музеев» пройдет 15 мая. Крымские и севастопольские учреждения готовят масштабную программу мероприятий к этому дню. Их можно посетить бесплатно. «Комсомолка» собрала самые интересные события для крымчан и гостей полуострова, которые ожидаются 15 мая.

СИМФЕРОПОЛЬ

Крымский этнографический музей с 18.00 открывает двери для всех желающих посетить выставки и экспозиции бесплатно. В это время начнется выставка и мастер-класс от членов крымского отделения Союза кузнецов России. В 18.30 начнется еще один мастер-класс – по мультипликационной анимации. В 20.00 откроется музейный кинотеатр, во время которого гости смогут посмотреть сборник документальных фильмов, посвященных жизни академика АН СССР Андрея Сахарова.

Симферопольский художественный музей также начнет программу в 18.00 с презентации творческой площадки «Просто мастерские», где можно будет пройти мастер-классы по традиционной керамике. С 18.30 -19.10 Крымский академический театр кукол покажет спектакль «Цепочки». С 19.00- 21.00 пройдет мастер-класс по изобразительному искусству, а с 19.20 до 20.00 запланирована игровая экскурсия для детей «Космические путешествия». Перед закрытием, в 21.00, пройдет концерт Крымской государственной филармонии. Посещать экспозиции в рамках акции «Ночь музеев» можно до 23.00.

КОКТЕБЕЛЬ

В Доме-музее М.А. Волошина в Коктебеле основная программа акции продлится с 18.00 до полуночи. Посетители смогут ознакомиться с двумя выставками - «Бесценное наследие веков: волшебство крымскотатарского узора» и «Все в преходящем было только знак извечных тайн, начертанных на небе», где будут представлены новые поступления и хранящиеся в фонде материалы о Ю.А. Гагарине, К.К. Арцеулове, о летчиках-испытателях космической техники и авиаконструкторах ВЛПШ. В завершении программы вечера планируется рассказ кинокритика Андрея Дементьева «Фантастика и реальность в кинематографе» и просмотр фильма «Планета бурь».

СЕВАСТОПОЛЬ

Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» предлагает «вместе с богами» отправиться в путешествие к созвездиям и планетам. Сотрудники музея расскажут, почему созвездия часто называют именами героев древних мифов и легенд.

Основная программа начнется в 8 вечера и продлится до 3 часов ночи. Посетителей ждет фотовыставка «Ночное небо» на аллее у монетного двора. Торжественное открытие «Ночи музеев» пройдет с 20.25 до 21.00. В это время запланировано иммерсивное шоу и театрализованное представление.

В периоды 21.10-21.20 и 00.35-00.45 бог Уран будет знакомить всех со звездным небом, перед малым залом Античной экспозиции запустится трансляция фильма о планетах и созвездиях, названных в честь древнегреческих богов.

С 22.00 до 02.00 будет работать смотровая площадка с видом на северный берег: запланированы мини-экскурсии каждые полчаса.

С 21.00 до часа ночи для всех желающих запланированы тематические мастер-классы «Секреты женской красоты» от реконструкторов. Здесь же можно увидеть театрализованное представление, услышать греческие песни, оперные арии и познакомиться с Афродитой.

Основная программа «Ночи музеев» завершится в 00.35, но выставки Херсонеса будут работать до 3 часов ночи – будет представлена Античная экспозиция, Византийская – витрина с античными ювелирными изделиями, временная выставка «Беспокойные соседи», а также временная выставка «Планета Херсонес», созданная в честь 60-летия полета первого человека в космос.