Коронавирус в Крыму, последние новости на 12 мая: Выявлено еще 98 случаев заболевания

Заболеваемость коронавирусом и пневмониями остается высокой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму лечение от коронавиурса и пневмонии в условиях стационара проходят 1 тысяча 593 человек. Еще 512 получают медицинскую помощь на дому.

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 41 тысяч 679 случаев COVID-19. Справились с болезнью 38 тысяч 457 человек. Умерли 1 тысяча 269 пациентов.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки подтверждено 98 новых случаев коронавируса. В том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания, 79 выявлены при обращении за медицинской помощью, 19 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Госпитализированы 66 человек с диагнозом COVID-19 и пневмония. Еще 47 будут лечиться на дому. Выписаны с выздоровлением 192 пациента. Умерли 6. Лаборатории провели исследования проб на коронавирус 1906 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 12 мая зарегистрированы 23 новых случая заболевания COVID-19. С выздоровлением выписаны 48 пациентов. Умерли 2.

Всего в Севастополе зарегистрировано 14 тысяч 336 случаев коронавируса. Выздоровели 13 тысяч 290 человек, 652 умерли. Под наблюдением находятся 278 контактных с ранее заболевшими.

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