Коронавирус в Крыму, последние новости на 16 мая: плюс 102 заболевших за сутки

Медики делают все возможное, чтобы вылечить заболевших. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму амбулаторное лечение от COVID-19 проходят 566 мужчин и женщин, стационарное с диагнозом коронавирус и пневмония – 1587 человек. Такие данные приводит пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

В общей сложности за время пандемии ковида специалисты Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю сделали 42079 положительных тестов на коронавирус. Удалось излечить 38747 заболевших опасной хворью.

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За 1минувшие сутки в РК зафиксировали 102 новых случая заболевания пресловутой «короной». Глава РК Сергей Аксенов разместил в соцсети сообщение, что у 11 человек COVID-19 никак себя не проявлял – ни кашля, ни повышенной температуры, ни потери обоняния.

Причем 87 заболевших самостоятельно обратились за помощью к медикам, 14 специалисты нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один случай ковида на полуостров привезли.

За минувшие сутки из ковидных отделений выписали 22 человека, за все время пандемии выздоровели 38 747 мужчин и женщин. Не удалось спасти 1285 заболевших, только за минувшие сутки произошло 3 летальных исхода.

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Информация уточняется.

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