Планета Крым и Новые люди: Российский фантаст Роман Злотников рассказал, каким он видит полуостров в будущем

Самым главным поводом для приезда фантаста в Крым стала молодая партия «Новые люди». Фото: Пресс-служба партии "Новые люди"

Один из самых известных российских писателей-фантастов современной России Роман Злотников приехал в Крым, где провел две творческие встречи в Симферополе и Севастополе. На них он рассказал о том, каким видит Россию и Крым в будущем, почему он стал членом партии «Новые люди» и поделился своими творческими планами и идеями.

ОТ КНИГИ К РЕАЛЬНОСТИ

Самым главным поводом для приезда фантаста в Крым стала молодая партия «Новые люди», членом Центрального совета которой он является. А началось все с того, что основатель партии Алексей Нечаев прочитал книги Романа Злотникова и понял, каким должен быть мир. Тогда он и решил, что для того, чтобы изменить жизнь к лучшему, вокруг себя нужно собирать только хороших людей, которые смогут добиться большего.

- Я вдруг понял, что ответственность за эту страну лежит на моем поколении. А все хорошие дела, как известно, нужно начинать с себя.

«Новые люди» для Злотникова стали отражением тех, кто любит работать и создавать, а не только потреблять и наживаться.

В конце 90-х у меня было такое ощущение, что жить в этой стране я не хочу. Тогда я начал мечтать о России, в которой жить было бы комфортно для всех. Помечтал и написал книгу «Империя», с которой все и началось, - говорит Злотников. - Я ничего от нее не ждал, это была чистая фантастика, но о чем-то подобном одновременно думало много других людей. И Алексей Нечаев один из них. Мы с ним встретились и подружились в начале 2000-х.

Он нашел меня и сказал: «Я хочу жить в той стране, о которой вы написали», вот теперь мы вместе и создаем ее.

«Новые люди» для Злотникова стали отражением тех, кто любит работать и создавать, а не только потреблять и наживаться. Даже в фантастическом романе писателя это объединение людей, которые собираются и начинают вместе строить свою страну. Так, фантастическое произведение стало вполне реальной партией в 53 региональных отделениях России.

По словам писателя, Крым ждет хорошее будущее.

- Никогда раньше я не вписывался в подобное. Но раз уж все началось с моей книги, то других вариантов у меня просто не остается, - улыбается писатель. - Разрушать и возводить на обломках мы ничего не будем, но постепенно менять к лучшему - постараемся.

ПЛАНЕТА КРЫМ И МОРЕ САЛГИР

Последний раз в Крыму Злотников был еще в глубоком детстве. За это время на полуострове многое поменялось, а спустя десятки лет благодаря творческой встрече писатель сам в этом убедился и даже всерьез задумался о том, чтобы написать книгу, в которой Крым будет отдельным героем.

- Полуостров меня правда впечатлил. Хоть за день я успел очень мало чего посмотреть, через несколько месяцев вернусь сюда для полного погружения. Уже думаю, что вполне возможно, что в какой-то из моих книг вдруг появится планета Крым с континентом Симферополь и морем Салгир, - отмечает автор. - Я отовсюду привожу маленькие истории, которые потом отражаются у меня в произведениях. И Крымский полуостров - не исключение.

КАКИМ БУДЕТ КРЫМ

По словам писателя, в скором времени, Крым превратится в место, в которое со всех уголков мира будут съезжаться не только туристы.

- Многие ошибочно полагают что Крым - это только курорт. Не спорю, сейчас основной потенциал Крыма - рекреационный, однако в будущем все может измениться. Кроме пляжей и санаториев у Крыма огромный потенциал для развития современных технологий, строительства новых видов беспилотного электротранспорта, развития малой авиации, морского судоходства на воздушных крыльях и много чего еще. Благодаря уникальному географическому положению и, как ни странно, санкциям Крым может стать точкой технологического прорыва для России будущего. Без оглядки на Запад в Крыму нужно создать зону опережающего технологического развития. Сюда можно привлечь амбициозную и талантливую молодежь, здесь есть все виды природных ландшафтов, государство вкладывает в инфраструктуру, благодаря туристам есть платёжеспособный спрос, - что еще нужно для развития инноваций?

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