Это апокалипсис: Как жители Крыма пострадали от града

Самый сильный град был в районе аэропорта. Фото: Жесть Крым/ ВК

После резкой смены погоды и сильного града жители Крыма делятся последствиями непогоды в социальных сетях. Всего за один вечер град размером со спичечный коробок успел повредить десятки машин. Кому-то повезло больше, и его ласточка осталась невредимой, а кто-то остался без лобового стекла и боковых зеркал.

Из-за града некоторые автолюбители остался без лобового стекла и боковых зеркал. Фото: Жесть Крым/ ВК

- В районе старого аэропорта в Симферополе пошел град. Советуем загнать машину в гараж или на крытую стоянку. Всю ночь погода будет ухудшаться. Ветер, дождь, град. Машины жалко если побьет град, - писали в соцсетях в воскресенье вечером.

В Алуште, Ялте и Феодосии града не было. По словам жителей курортных городов, вечером там прошел мелкий дождь, а к утру уже распогодилось. Самые сильные осадки достались жителям симферопольского района ГРЭС и аэропорта. Из-за сильных дождей в воздушной гавани даже задержались несколько рейсов, но сегодня все самолеты летают в штатном режиме.

По прогнозам синоптиков, такого сильного града в ближайшую неделю уже не будет, но дожди будут лить еще как минимум четыре дня.

- Температура воздуха на этой неделе будет 20-25 градусов, но все эти дни остается вероятность кратковременных дождей и гроз, - отметила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

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