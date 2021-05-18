Коронавирус в Крыму, последние новости на 18 мая: плюс 100 заболевших за сутки

В Крыму за последние сутки выявили 100 заболевших. Фото: Сергей Аксенов/ВКонтакте.

В Крыму амбулаторное лечение от COVID-19 проходят 542 человека, стационарное с диагнозом коронавирус и пневмония – 1618 человек. Такие данные приводит пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

С начала пандемии в Крыму выявили 42 278 зараженных вирусом, выздоровевших 38 926 (из них за последние сутки – 151 человека). Кроме того, с начала пандемии зафиксировали 1 294 умерших от ковида (6 – за последние сутки).

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Министерства здравоохранения Крыма.

В Крыму за 17 мая зафиксировали 100 случаев заражения вирусом. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Самостоятельно за медицинской помощью обратились 86 человек. Четыре человека переносят инфекцию бессимптомно.

За сутки лаборатории Крыма, осуществляющие исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовали 620 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По данным пресс-службы правительства города на 18 мая зарегистрировали 26 новых случаев заболевания COVID-19. При этом 29 человек выписаны после выздоровления, два человека в возрасте 85 лет и 94 года умерли.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 14 483 человека. В настоящий момент выздоровели 13 412 человек, 662 умерли.

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