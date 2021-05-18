«Экономим на оборудовании и аренде»: Почему в сети магазинов «Доброцен» дешевые, но качественные продукты

Доброцен» - это федеральная сеть, которая насчитывает уже более 350 торговых точек по всей России.

Федеральная сеть магазинов низких цен «Доброцен» запустила новую партнерскую программу для корпоративных клиентов, благодаря которой для юридических лиц и ИП доступна оплата интернет-заказов по безналичному расчету.

Не секрет, что большую часть наших расходов составляют товары ежедневного спроса: продукты питания и товары для дома. «Доброцен» - это торговая сеть, которая предлагает широкий ассортимент таких товаров по очень низким ценам. В чем же секрет таких низких цен?

- «Доброцен» - это федеральная сеть, которая насчитывает уже более 350 торговых точек по всей России – одно это позволяет получать у поставщиков низкие цены. «Доброцен» – это жесткий дискаунтер. В нашей стране таких крайне мало, – рассказывает региональная управляющая ТС «Доброцен» Валентина Христева. - В большинстве сетей, которые носят дисконтный характер, на самые ходовые товары - так называемые «индикаторы-маячки» - цены занижены, а на остальные позиции сделаны приличные наценки. Вот у нас такой игры с ценами нет. У нас реально дешево.

На полках магазинов «Доброцен» не так много раскрученных брендов – сеть предпочитает работать с российскими поставщиками, которые вкладываются не в рекламу, а в качество продукции. Именно поэтому их товары стоят намного дешевле.

- Ошибочно думать: чем дороже товар, тем он качественнее. Мы своей работой доказываем обратное. И в нашем магазине семья из 4-5 человек может на 2000 рублей купить на целую неделю необходимых себе продуктов и товаров промышленной группы, - продолжает Валентина Христева.

Более того, сам формат помещений и их расположение дает возможность сэкономить на себестоимости товаров для покупателей.

Например, магазин-склад, когда покупатели берут товар прямо с паллет, позволяет не тратится на дорогое торговое оборудование и оптимизировать штат сотрудников

Плюс ко всему - магазины расположены не на центральных улицах, а это значительно снижает стоимость аренды помещения Благодаря всем этим факторам «Доброцену» удается работать на очень низкой наценке и зарабатывать при этом за счет высокого оборота.

- Знаете, что является самым лучшим доказательством того, что у нас очень дешевая и очень качественная продукция? Два раза в месяц, в день зарплат сотрудников в 22.00 массово пробиваются чеки – покупки совершает персонал. Для нас это лучший показатель, что торговая сеть «Доброцен» идет правильным курсом, - заключила региональная управляющая ТС «Доброцен»

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