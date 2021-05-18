«ПроСто Отпуск»: Идеальный мобильный тариф для отдыха в Крыму

Трехнедельный пакет включает бесплатную раздачу интернета, а также безлимитное общение и SMS внутри сети Win mobile.

Едете в Крым этим летом и боитесь остаться без мобильной связи? Крымский оператор Win mobile позаботился о том, чтобы на отдыхе отпускникам было «все фиолетово»! Специальный тариф «ПроСто Отпуск» - идеальный вариант для тех, кто хочет избежать лишних трат и при этом всегда быть на связи с родными или с партнерами по бизнесу.

Выгодно и просто

Тарифный план «ПроСто Отпуск» от мобильного оператора Крыма «К-телеком» - бренд Win mobile - позволяет избежать роуминга и сэкономить средства на балансе. В тариф входит максимально комфортный пакет услуг, позволяющий в течение 21 дня совершать безлимитные звонки на все номера России и пользоваться неограниченным объемом мобильного трафика.

А ещё с тарифом «ПроСто Отпуск» выгодно путешествовать с друзьями или с семьей. Ведь трехнедельный пакет включает бесплатную раздачу интернета, а также безлимитное общение и SMS внутри сети Win mobile.

Как подключить

Купить сим-карту крымского оператора и подключить тариф «ПроСто Отпуск» можно в салоне связи оператора , или приобрести в сети АЗС наших партнеров сим-карты с программным комплексом ID Abonent, который позволяет самостоятельно зарегистрироваться и выбрать для подключения тариф «ПроСто Отпуск».

После активации тарифа можно подключить дополнительные опции, которые позволят расширить возможности пакетных услуг. А мобильное приложение K-mobile поможет подключать и отключать опции, а также связываться со службой поддержки в любое время - достаточно всего одного клика по клавиатуре смартфона.

Как отключить

После окончания отпуска в Крыму можно отключить тариф или оставить его активным – всё зависит от ваших дальнейших планов. Активный тариф будет действовать ещё в течении 90 дней после подключения даже без пополнения счёта. При этом, начиная с 22 дня после активации, меняются условия и стоимость тарифа – будьте внимательны!

Чтобы отключить тариф, нужно обратиться в официальный салон Win mobile, связаться с круглосуточным колл-центром по короткому номеру 0545 или воспользоваться мобильным приложением.

Подробные условия тарифа «ПроСто Отпуск» можно найти по ссылке на официальном сайте оператора Win mobile.