В Крыму дали оценку подготовке войск НАТО для десантирования на полуострове

Самолет НАТО F-18. Такие участвуют в учениях альянса Фото: Архив "КП"

Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял накануне, что полуостров превращен в неприступную крепость, и безопасность жителей обеспечена в полном объеме. При этом на Западе продолжают информационное давление. Так, по данным международного издания Business Insider, на майских учениях специальных сил НАТО Trojan Footprint 21 и Black Swan 21 войска отрабатывали различные сценарии конфликта с Россией. Это касалось, в частности, и возможной высадки групп диверсантов в Крыму.

В издании отмечают, что полуостров был бы идеальной территорией для базирования военно-морских сил альянса. Сейчас Крым, по мнению автора материала, ключевая точка для вооруженных сил РФ.

Крымский политолог Владимир Джаралла отмечает, что подобные материалы в международных изданиях – это не что иное, как часть информационной войны и попытка всячески запугать Россию.

- Если основываться на мнении военных экспертов, то любые военные учения – это отработка борьбы со своим потенциальным противником. Очень важно узнать, что Россию они оценивают в этом качестве и демонстрируют это различными способами, - отмечает политолог.

По мнению Владимира Джараллы, российский спецназ получил за последние годы много практики в ведении боевых действий.

- Наша армия сильна, но в случае необходимости есть последний аргумент – ядерное оружие. С точки зрения практических выводов – уважают силу, - заключил эксперт.

Ранее депутат Госсовета РК Валерий Аксенов заявил, что НАТО не сможет использовать воздушное пространство над Крымом для операций по транспортировке войск, оборудования и грузов.

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