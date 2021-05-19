Коронавирус в Крыму, последние новости на 19 мая: Выявлено еще 92 случая заболевания

За сутки с коронавирусом и пневмонией госпитализированы 60 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму лечение от коронавируса и пневмонии в условиях стационара проходят 1 тысяча 552 человека. Еще 466 получают медицинскую помощь на дому.

В тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся 125 госпитализированных. 9 пациентов подключены к искусственной вентиляции легких инвазивно, еще 24 находятся на ИВЛ не инвазивно. 442 пациента подключены к кислороду.

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 42 тысячи 370 случаев COVID-19. Справились с болезнью 39 тысяч 131 человек. Умерли 1 тысяча 299 пациентов.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки зарегистрировано 92 новых случая коронавируса, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 64 выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

Госпитализированы 60 человек с диагнозом COVID-19 и пневмония. Еще 42 будут лечиться на дому. Выписаны с выздоровлением 205 пациентв. Умерли 5. Лаборатории провели исследования проб на коронавирус 3446 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 19 мая зарегистрированы 29 новых случаев заболевания COVID-19. С выздоровлением выписаны 30 человек. Умер 1 пациент. Под наблюдением находится 289 контактировавших с заболевшими.

Всего с начала периода наблюдений в Севастополе выявлено 14 тысяч 512 случаев коронавируса. Благополучно перенесли инфекцию 13 тысяч 442 человека, умерли 663.

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