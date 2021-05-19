За майские праздники в Крыму совершили рекордное количество безналичных платежей

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Безналичные платежи становятся популярнее. Так, по данным крупнейшего крымского банка РНКБ, объемы безналичных расчетов в сети pos-терминалов на территории полуострова выросло в майские праздники. В частности, с 1 по 11 мая клиенты совершили 9 миллионов платежей с помощью банковских карт на сумму 5,4 миллиарда рублей.

Удобство безналичной оплаты владельцы карт оценили настолько, что объем таких платежей увеличился в 2,5 раза за период майских праздников по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Выросло и общее количество платежей: оно увеличилось в 2,4 раза по сравнению с периодом 1-11 мая 2020 года, а также в 3,5 раза, если сравнивать с тем же периодом 2019 года.

Рекордное количество безналичных платежей в банке зафиксировали 1 мая, пользователи совершали по 640 платежей в минуту через терминалы РНКБ. Больше 93% транзакций, по данным банка, совершено с помощью бесконтактного способа в одно касание.

НА ЧТО ТРАТИЛИ ДЕНЬГИ В КРЫМУ

Клиенты РНКБ и других банков в майские праздники в основном тратились на продукты питания, одежду. Кроме того, они расплачивались за проживание в отелях (средний чек – 7 500 рублей), оплачивали бензин и проезд в общественном транспорте. Также в числе популярных платежей по безналу – оплата в заведениях общественного питания, где средний чек покупки составлял около 800 рублей.

ВАЖНО

Сеть платежных терминалов РНКБ постоянно растет, она насчитывает около 35 тысяч устройств. Из них около 4500 были установлены с начала текущего года. Банк планирует установить еще около 4 тысяч терминалов до конца нынешнего года.

КСТАТИ

Расплачиваясь картами, исчезает риск получить на сдачу фальшивую купюру. Кроме того, снижается вероятность подхватить инфекцию коронавируса. Согласно исследованию НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф Гамелеи, любая бумажная купюра в постоянном обращении содержит 34 вида болезнетворных вирусов и бактерий. Бумажные купюры передаются из рук в руки, а пластиковую карту не нужно никому передавать – ее достаточно приложить к платежному терминалу или валидатору в транспорте. Если карта потеряется, ее можно быстро заблокировать в мобильном приложении или в банке. При этом вся сумма, которая была на ней до блокировки, сохранится. Она перейдет на счет новой карты, которую перевыпустят при обращении в банк.