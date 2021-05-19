Вакцина есть, людей нет: Прививочная кампания в Крыму снижает обороты

На вакцинацию желающих становится все меньше Фото: Виталий ПАРУБОВ

Уровень вакцинации от коронавируса в Крыму едва превышает 12% от численности населения в возрасте 18 лет и старше. К последней декаде мая регион пришел с показателями 187 тысяч 367 привитых, что намного ниже запланированных к курортному сезону 800 тысяч. И если в середине апреля республиканский Минздрав планировал пропускать через прививочные кабинеты до 10 тысяч человек в день, то сейчас показатели недельной вакцинации составляют 13 тысяч 204 человека.

- Мы сейчас делаем порядка 10-11 тысяч вакцинаций в день, - уверяет министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко. - Но удельный вес первого компонента ниже, чем второго. На долю первой аппликации из 10 тысяч приходится 3-4 тысячи, и эту цифру нам нужно увеличить до 8-10 тысяч.

НА ПРИВИВКУ СТАНОВИСЬ

Министр призывает прийти на прививку граждан в возрасте 60 лет и старше, особенно страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Каждый третий случай вновь выявленной инфекции приходится на пожилых граждан, и они же составляют основную группу риска осложнений и тяжелой формы протекания болезни. По данным Минздрава, есть прямая корреляция между показателями вакцинации и заболеваемостью в регионах: где прививочная кампания идет активно, новых больных коронавирусом становится все меньше.

- Все соответствующие ресурсы и возможности у нас для того есть, - заверил Остапенко. - На данный момент Крым получил 259 552 дозы вакцины. Я убедительно прошу, не пропускать и приходить на вторую инъекцию, что крайне важно по механизму действия вакцины.

ПОД МАСКОЙ

У Роспотребнадзора несколько иная картина. В Симферополе, где темпы вакцинации одни из самых высоких в регионе за счет организации 6 мобильных пунктов, показатель заболеваемости коронавирусом выше, чем в среднем по региону. Такая же картина в Алуште, где прививочный пункт стоит на площади Советской перед зданием городской администрации. В Керчи и Евпатории, где также действуют мобильные пункты, идет рост внебольничных пневмоний, основной причиной которых является коронавирус.

- Заболеваемость растет за счет семейных эпидочагов, - уверяет замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - Только 52% заболевших пользовались масками в общественных местах и 43% соблюдали социальную дистанцию.

ТРИ ВЕСЕЛЫХ БУКВЫ - ПЦР

Показатель заболеваемости коронавиурсом в Крыму составляет 84,6 случая на 100 тысяч населения. За последнюю неделю он снизился на 2%. В соседних странах эпидемическая обстановка остается неблагополучной, поэтому с 1 мая действует усиленный режим пропуска через пункты пропуска на границе с Украиной, и 97 человек за неделю завернули обратно - ПЦР-теста либо не было вовсе, либо он был старше 72 часов до въезда. У 12 прибывших при повторном анализе, который необходимо сделать в течение 5 дней по приезде, инфекцию обнаружили: 10 человек из Украины, 1 прибыл из Турции и 1 из Франции. За не предоставление результатов теста в оговоренный срок на 28 человек составили протоколы, а 13 привлекли к ответственности по суду. Штраф в несколько раз превышает стоимость тестирования.

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