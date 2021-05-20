Коронавирус в Крыму, последние новости на 20 мая: плюс 89 заболевших

С начала пандемии в республике зафиксировали 42 459 человек с коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 264 человека, в стационарах лечатся 1559 заболевших. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК.

С начала пандемии в республике зафиксировали 42 459 человек с коронавирусом, с выздоровлением выписано 39 392 человека, из них 261 - за последние сутки. Умерли с начала пандемии 1303 человека, из них 4 - за последние сутки.

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Данные Министерства здравоохранения РК

В Крыму за 19 мая зафиксировали 89 человек, у которых диагностировали коронавирус. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. По его словам, 61 человек самостоятельно обратился за медпомощью, 28 ранее контактировали с заболевшими.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2939 человек.

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В Севастополе на 20 мая привито от коронавируса 58 997, из них 47 273 жителя региона уже прошли второй этап иммунизации. Осложнений после прививок не было, уточнили в пресс-службе правительства города.

На 19 мая в городе зафиксировали 29 случаев коронавируса, 30 человек выписали после выздоровления. При этом один пациент в возрасте 74 лет скончался.

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