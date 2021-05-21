«Давайте поднимем вопрос о возвращении Аляски»: В Крыму ответили на нежелание США признавать полуостров российским

Крым стал российским регионом в марте 2014 года Фото: Архив "КП"

В Крыму предложили поднять вопрос о возвращении Аляски в состав Российской Федерации в ответ на разработку законопроекта конгресса США о непризнании присоединения полуострова к России. Депутат Госсовета РК Юрий Гемпель отметил в комментарии КП-Крым, что новый американский документ ни на что не повлияет.

Ранее комитет по международным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект, запрещающий властям США признавать суверенитет России над Крымом.

- Давайте мы в ответ поднимем вопрос о возвращении Аляски в состав Российской Федерации. В этом есть параллель. Но Россия не поднимает такие вопросы, а вот США это себе позволяет. Я считаю, что это очередной информационный вброс со стороны Америки, - заявил Юрий Гемпель в комментарии КП-Крым. - На мой взгляд, это заявление и законопроект совершенно абсурдны. Хотя нас это не удивляет, и принятие подобных документы никак не влияет на жизнь граждан Российской Федерации.

Напомним, президент США Джо Байден в конце февраля заявлял, что Штаты никогда не признают «аннексию полуострова Россией». Он пообещал продолжить политику давления на РФ, чтобы привлечь Москву к ответственности, в том числе и за «агрессию на Украине».

СПРАВКА «КП»

Аляска была передана под юрисдикцию США в 1967 году. Правительство Российской империи подписало договор с властями Соединенных Штатов о продаже полуострова, расположенного в Северной Америке. За Аляску выручили 7,2 миллиона долларов.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года, когда большинство жителей полуострова во время референдума выразили желание быть в составе Российской Федерации. Однако новый статус полуострова не признали в США, Украине и ряде европейских стран.

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