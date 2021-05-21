Коронавирус в Крыму, последние новости на 21 мая: еще 92 новых случая

Ковид не отступает. Фото: архив "КП"

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 150 человек, стационарное (covid и пневмония) – 1568.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 42551 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 39601.

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Данные Минздрава РК.

За 20 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 92 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 52 выявлены при обращении за медицинской помощью, 40 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4155 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 209 человек, выздоровевших за весь период – 39 601 человек.

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