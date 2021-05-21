Все ради туристов: В трех храмах Севастополя появились терминалы для пожертвований

Через терминалы можно не только сделать пожертвование, но и оплатить товары, представленные в церковных лавках. Фото: Полина Ласькова/ForPost

Современные технологии добрались до православных храмов Севастополя. В трех из них установлены платежные терминалы для сбора пожертвований. Конечно, такое ноу-хау немного испугало консервативных прихожан. Мол, привыкли рассчитываться по старинке, а тут вот оно что! Другие только порадовались - теперь можно не снимать наличные с карты, чтобы помочь любимой церкви.

Часовня Святого Георгия Победоносца. Фото: пресс-служба Севастопольского благочиния

Нововведения пока коснулись только трех севастопольских храмов - Свято-Владимирского собора в Херсонесе, часовни Святого Георгия Победоносца на Сапун-горе и храма святителя Луки Крымского на территории горбольницы №1 имени Пирогова.

- По сути, люди уже привыкли расплачиваться банковскими картами. Часто приходили туристы и спрашивали, почему же нельзя внести пожертвования картой или купить товары по безналичному расчету. Вот мы и приняли решение поставить терминалы в храмах, - рассказала КП-Крым руководитель пресс-службы Севастопольского благочиния Екатерина Виноградова.

Свято-Владимирский собор. Фото: пресс-служба Севастопольского благочиния

Через терминалы, установленные в монастырях, можно не только сделать пожертвование, но и оплатить товары, представленные в церковных лавках. Тем, кто хочет пожертвовать определенную сумму на нужды храма, предлагают нажать на соответствующую кнопку устройства и поднести карту. Можно внести фиксированную сумму от 100 рублей или произвольную - до 15 тысяч. По факту оплаты терминал выдает стандартные чеки.

- Они ничем не отличаются от тех, что выдают в магазинах, - заверили в пресс-службе Севастопольского благочиния.

Храм святителя Луки Крымского. Фото: пресс-служба Севастопольского благочиния

Безналичная оплата в церквях - не новинка для других регионов России. Так, за последние несколько лет платежные терминалы появились в московских, кировских, воронежских и других храмах. В большинстве случаев верующие обращались с просьбами, чтобы можно было вносить пожертвования с помощью карты.

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