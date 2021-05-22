Шесть причин, по которым мы не можем копить деньги

Фото: Архив "КП"

Есть множество книг по финансам, в которых советуют не полностью тратить зарплату за месяц. Финансовые эксперты отмечают, что нужно откладывать хотя бы 10-15% от полученных доходов. Да и вы, наверняка, не раз обещали себе начать с нового месяца, нового года, понедельника тратить меньше средств, чтобы накопить на первый ипотечный взнос, покупку машины или на «подушку безопасности». Но планомерно идти к своей цели не получается. «Комсомолка» узнала, что обычно мешает копить деньги, и как приблизиться к мечте.

Трата денег на распродажах

Согласитесь, трудно устоять, когда на витрине магазина одежды, обуви или бытовой техники есть вывеска «Цены снижены на 70-80%». Что только не делают маркетологи, чтобы привлечь внимание покупателей.

Хитрость в том, что вы можете купить вещь, которую даже не планировали. Такие распродажи могут съесть 5-10 тысяч из бюджета в месяц. Чтобы не вестись на скидочные ловушки, нужно сделать паузу и подумать, действительно ли вам так нужна эта вещь. Если через день-два не ушло желание ее купить, то промониторьте цены в мультибрендовых магазинах, на маркетплейсах в интернете и выбирайте самую выгодную цену. Ведь магазины периодически повышают цены на товары, а потом снижают их с помощью скидок.

Покупать вещи со скидками выгодно, когда это запланированная покупка, и цена на нее действительно ниже, чем в других точках продаж.

«Зарабатываю не так много, чтобы копить»

Есть те, кто зарабатывает на уровне прожиточного минимума. Конечно, при таком доходе откладывать не получится. В другом случае нужно честно признаться: накопить мешает лень и нежелание ограничить себя или найти дополнительный заработок.

Чтобы понять, не уходит ли много средств на необязательные траты, можно начать вести календарь расходов. Сходили в магазин - записали, сколько денег и на что потратили, также нужно учитывать крупные покупки, походы в кино, кафе. Нужно продержаться хотя бы месяц, и вы убедитесь, сколько ненужных вещей порой покупаете. Отслеживать расходы поможет банковское приложение, установленное на телефон. После анализа трат и избавления от необязательных расходов у вас, наверняка, освободится несколько тысяч, которые можно отложить.

Нерегулярность в накоплениях денег

Наверняка вы не раз пробовали копить деньги. Но через месяц-два желание угасало. Важно настроиться на то, что это длительный процесс. Приобрести фигуру мечты не получится, если регулярно не ходить в спортзал. Точно также не получится накопить и на машину, если вы копите деньги не регулярно. Это отдаляет от цели.

Конечно, бывают месяцы, когда происходят незапланированные траты – нужно вылечить зуб, купить микроволновку, вышедшую из строя. Но даже в такие периоды нужно отложить хотя бы несколько тысяч, чтобы не выпасть из ритма.

Много долгов

Конечно, это очень сильное оправдание для того, чтобы так и не начать откладывать даже минимальную сумму денег. Если долгов много, то на их погашение уходит существенная часть бюджета. И в основном заемщик думает не о том, как бы накопить, а хочет хотя бы закрыть все кредиты. Позиция верная. Сперва нужно выбрать кредит, по которому начисляются самые большие проценты, и сделать упор на его погашение. Еще нужно сократить необязательные траты и развлечения. Когда вы постепенно со всеми рассчитаетесь, нужно начать откладывать небольшую сумму.

Вы тратите всю сумму от непредвиденных доходов

Бывает, что на работе выдали хорошую премию к Новому году или же параллельно с основной занятостью появился проект, приносящий дополнительную прибыль. Первая мысль, которая возникает, хочется всё потратить! Да, побаловать себя и сделать небольшую покупку можно, но хотя бы 40-50% от прибыли эксперты советуют отложить. Так вы приблизитесь к цели быстрее.

Вы постоянно расходуете отложенные деньги

Когда накопления лежат дома, всегда есть соблазн потратить их. Кажется, что именно этой желаемой суммы не хватает, чтобы купить новую блузку на распродаже или приобрести мелкую бытовую технику. Если постоянно тратить накопленные деньги, достичь поставленной цели будет трудно. Чтобы прибавить мотивации, можно положить сбережения на депозит в банке. Первая выгода, которую вы получите - накопления не съест инфляция за счет процентов годовых. Второй момент, можно выбрать вид вклада, при котором определенное время нельзя выводить деньги со счета, но можно пополнять его. Желательно проконсультироваться с банковскими экспертами и выбрать такой вид депозита, который подойдет именно вам.