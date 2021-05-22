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Общество22 мая 2021 10:57

Коронавирус в Крыму, последние новости на 22 мая: плюс 91 новый случай

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 22 мая
Никита ПОЛЬКОНикита ПОЛЬКО
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Один из случаев - завозной.

Один из случаев - завозной.

Фото: архив "КП"

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 99 человек, стационарное (covid и пневмония) – 1549.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 42642 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 39800.

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Данные Минздрава РК.

За 21 мая на территории Республики Крым зарегистрирован 91 случай коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 69 выявлены при обращении за медицинской помощью, 21 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4295 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 199 человек, выздоровевших за весь период – 39 800 человек.

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