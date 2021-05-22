Летчики живы: У военного истребителя в Крыму сработала катапульта

Система катапультирования сработала до взлета. Фото: comp-pro.ru

В минувшую пятницу на военном аэродроме в Крыму случилось ЧП: во время подготовки к плановому полету у самолета Су-30СМ произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. В итоге два летчика, находящиеся внутри машины, катапультировались из стоящего на земле истребителя.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, в результате чрезвычайно ситуации никто не погиб. Оба члена экипажа живы.

Также известно, что происшествие случилось в 18.50 на аэродроме села Новофедоровка, что около курортного города Саки при подготовке к вылету с земли. По неподтвержденным пока данным, техник самолета получил ожоги.

- В ходе подготовки к плановому полету у самолета Су-30СМ на аэродроме Саки произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. В результате катапультирования никто не пострадал. Оба летчика живы, - сообщили в ЮВО.

Чтобы установить причины случившегося на аэродром прибыла специальная комиссия, члены которой работают на месте для проведения технического обследования самолета.

Отметим, что Су-30СМ является современной модификацией российского двухместного многоцелевого тяжелого истребителя Су-30. Он состоит на вооружении ВВС РФ и некоторых зарубежных стран.

СПРАВКА «КП»:

На военном аэродроме первого класса в Саках находится учебно-тренировочный комплекс «Нитка». Он предназначен для подготовки летного состава палубной авиации. С 2014 года на аэродроме дислоцируется 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк на самолётах Су-24М.

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