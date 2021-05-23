Коронавирус в Крыму, последние новости на 22 мая: плюс 90 новых случаев

В Крыму амбулаторное лечение от covid-19 проходят 99 человек

В Крыму амбулаторное лечение от covid-19 проходят 99 человек, стационарное (covid и пневмония) – 1549.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 42642 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением – 39800, сообщает Минздрав Крыма.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за прошедшие сутки коронавирусом заболели еще 90 человек, из них у 11 — не было никаких симптомов.

- Из общего количества заболевших 52 выявлены при обращении за медицинской помощью, 34 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозных из-за границы, - рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Вчера в лабораториях Республики тест на ковид прошли 3561 человек. За минувший день выздоровели 28 человек, а с начала пандемии — почти 40 тысяч.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 22 мая в Севастополе зарегистрированы 33 новых случая заболевания COVID-19. 28 человек выписаны после выздоровления. Умер один человек в возрасте 72 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 14 610 человек. В настоящий момент выздоровел 13 519 человек, 668 умерли. Под наблюдением находится 263 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

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