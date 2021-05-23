Коронавирус в Крыму, последние новости на 22 мая: плюс 90 новых случаев

В Крыму амбулаторное лечение от covid-19 проходят 99 человек
В Крыму амбулаторное лечение от covid-19 проходят 99 человек, стационарное (covid и пневмония) – 1549.
Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 42642 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением – 39800, сообщает Минздрав Крыма.
КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ
В Крыму за прошедшие сутки коронавирусом заболели еще 90 человек, из них у 11 — не было никаких симптомов.
- Из общего количества заболевших 52 выявлены при обращении за медицинской помощью, 34 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозных из-за границы, - рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.
Вчера в лабораториях Республики тест на ковид прошли 3561 человек. За минувший день выздоровели 28 человек, а с начала пандемии — почти 40 тысяч.
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
По состоянию на 22 мая в Севастополе зарегистрированы 33 новых случая заболевания COVID-19. 28 человек выписаны после выздоровления. Умер один человек в возрасте 72 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 14 610 человек. В настоящий момент выздоровел 13 519 человек, 668 умерли. Под наблюдением находится 263 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.
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