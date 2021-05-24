Коронавирус в Крыму, последние новости на 24 мая: плюс 91 новый случай

С начала пандемии в Крыму было выявлено 42823 положительных на Covid-19 Фото: Александра Тимощенко

На полуострове, по данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией, на амбулаторном лечении находятся 196 человек, на стационарном с коронавирусом и пневмонией - 1607.

С начала пандемии в Крыму было выявлено 42823 положительных на Covid-19, а с выздоровлением выписано - 39841 пациента.

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Данные Минздрава РК

За последние сутки в Крыму выявили 91 случай заболевания коронавирусом. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, 5 человек переносят болезнь без особых симптомов.

- Из общего количества заболевших 80 выявлены при обращении за медицинской помощью, 11 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - отметил он.

В лабораториях республики за сутки на новую коронавирусную инфекцию обследовали 2278 человек, а количество выздоровевших составило 13 человек. С начала пандемии от коронавируса излечилось 39 841 человек.

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В городе-герое ситуация получше. На утро 24 апреля было зарегистрировано 34 случая коронавируса. В городе активно проходит прививочная кампания. На сегодняшний день вакцину сделали уже 60 650 человек. Второй этап вакцинации прошли 49 526 жителей региона.

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