Предпринимателям одобрены заявки на льготные кредиты по ставке 3% на 1 миллиард рублей

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Бизнесмены, пострадавшие из-за пандемии коронавируса, продолжают получать поддержку от государства. Так, в Крыму, как и по всей России, до 1 июля текущего года юрлица и предприниматели, работающие в сферах наиболее пострадавших отраслей, могут взять кредит по ставке 3%. Программа ФОТ 3.0 начала работать с 9 марта. По данным крупнейшего крымского банка РНКБ, с начала работы программы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) одобрены заявки на кредиты на общую сумму около 1 миллиарда рублей.

Также в банке сообщили, что заключено больше 250 соглашений на выдачу кредитов по ФОТ 3.0 на сумму больше 737 миллионов рублей.

Согласно условиям программы, бизнесмены могут получить займ на восстановление предпринимательской деятельности по ставке 3% (постановление Правительства РФ № 279 от 21.02.2021). Предприятие может оформить льготный кредит на срок более 12 месяцев. При этом заемщику не нужно выплачивать основной долг и проценты в течение шести первых месяцев после оформления кредита. В последующие полгода заемщик может погашать долг равными долями ежемесячно.

Отметим, что воспользоваться госпрограммой и получить кредит могут ИП и юрлица, которые ранее брали кредит в рамках ПП РФ № 696 – «Кредит на возобновление деятельности» и при этом включены в Перечень отраслей российской экономики, требующих поддержки для восстановления предпринимательской деятельности.

- С начала 2021 года РНКБ выдал уже около 5 млрд рублей в рамках большинства государственных программ поддержки кредитования малого и среднего бизнеса, включая программы Министерства экономического развития РФ и Министерства сельского хозяйства РФ, - говорит Председатель Правления РНКБ Михаил Якунин. - Мы рассчитываем, что выданные средства обеспечат не только стабильную работу, но и развитие предприятий.

В банке отметили, что подать заявку на кредит бизнесмены могут удаленно – без визита в офис. Сделать это можно в мобильном приложении банка или на сайте РНКБ.

КСТАТИ

В РНКБ продолжает действовать программа предоставления льготных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно которой предприниматели могут оформить займ по ставке до 7,75% годовых (для приоритетных отраслей экономики). Для остальных сфер ставка составит 9,95%. Подробнее ознакомиться с условиями программы можно на сайте банка.