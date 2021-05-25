Коронавирус в Крыму, последние новости на 25 мая: 90 новых случаев

Обязательное ношение маски в общественных местах введено в 127 странах. Фото: Виталий ПАРУБОВ

На лечении в Крыму, по данным Министерства здравоохранения РК, находится 1 772 человека. Из них амбулаторное лечение проходят 158 человек, а в региональных стационарах пребывает 1 614 больных коронавирусом.

За весь период с начала распространения COVID-19 в Крыму зарегистрировали 42 913 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. С выздоровлением из медучреждений региона за это же время выписали 39 970 человек, скончалось же 1 326 COVID-положительных пациентов.

Данные Министерства здравоохранения Крыма.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За последние сутки в Крыму выявили 90 случаев заболевания коронавирусом. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, 6 человек переносят болезнь без симптомов.

- Из общего количества заболевших 72 выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, – отметил он.

В лабораториях республики за сутки на новую коронавирусную инфекцию обследовали 503 человека, а количество выздоровевших составило 129 человек. С начала пандемии от коронавируса излечились 39 970 человек.

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