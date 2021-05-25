Для обсуждения актуальных экологических вопросов Крымского полуострова были приглашены молодые крымчане от 10 до 18 лет,

В Симферополе в Доме-музее Ильи Сельвинского участники II Крымского молодежного экологического форума представили свои идеи по решению экологических проблем полуострова. Перспективные проекты юных экологов поддержал генеральный партнер форума - ведущий крымский мобильный оператор Win mobile.

В этот году организаторами Крымского экологического форума «Наш Крым – лучше!» выступили Региональная общественная организация социально-экономического развития Республики Крым «Наше будущее» и Центральный музей Тавриды. Для обсуждения актуальных вопросов, связанных с сохранением уникального природного разнообразия Крымского полуострова, они пригласили молодых крымчан в возрасте от 10 до 18 лет, а также компетентных экспертов в сфере экологии и управления территориями.

Юные участники форума подготовили доклады и презентации о том, каким они видят будущее экологии Крыма.

Юные участники форума подготовили доклады и презентации о том, каким они видят будущее экологии Крыма. В результате на площадке форума развернулись жаркие дискуссии, обсуждались этапы реализации проектов и предлагались пути решения возможных проблем, звучали вопросы от экспертов и приглашенных почетных гостей.

В экспертный совет вошли ведущие крымские специалисты в области экологии и журналистики.

В экспертный состав форума вошли проректор Университета экономики и управления, член Общественной палаты Республики Крым Владимир Узунов, руководитель рабочей группы по экологии Общественного совета Симферополя Ирина Макриди, руководитель Региональной общественной организации «Крымский центр экологического благополучия» Антон Ковальчук, координатор Экологического общественного движения «СоцЗапрос» Сергей Дубовик, председатель КРО «Союз журналистов Крыма» Андрей Трофимов и эксперт Крымского регионального отделения «Российского экологического общества» Анатолий Семенков.

Для мобильного оператора Win mobile партнёрство в форуме стало не случайным. Этой весной оператор уже поддержал проекты благоустройства Симферополя, которые были презентованы на Городском молодежном экологическом форуме «Наш город. Лучше!», в том числе идеи по созданию смотровой территории в районе «Петровские высоты» и пещеры «Офицерка», реконструкции литературного парка имени Т.Г. Шевченко, обустройства городских территорий. Один из проектов будет воплощен в жизнь компанией Win mobile вместе с его юными создателями.

Команды, представившие свои экологические проекты, получили сертификат участника и памятный подарок от генерального партнёра - Win Mobile.

На региональном форуме, наряду с обсуждением текущих экологических проблем, организаторы ставили перед собой и более глобальные цели, в том числе - создание оптимальных условий для объединения усилий молодёжи в решении проблем охраны окружающей среды, формирование у крымской молодежи активной жизненной позиции. Компания Win mobile традиционно поддерживает социально значимые проекты в области спорта, экологии, образования и духовного просвещения крымской молодежи. Именно поэтому по завершению форума обладателями сертификата участника и памятного подарка от генерального партнёра стали все молодежные команды, представившие свои экологические проекты.