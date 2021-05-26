Афиша Крым: самые интересные мероприятия с 26 мая по 2 июня

Грядущая неделя в Крыму богата на мероприятия Фото: архив "КП"

Уже через несколько дней наступят выходные. Крым в последнюю неделю мая богат на события. «Комсомолка» подготовила подборку самых ярких мероприятий, которые можно посетить в грядущую неделю - с 26 мая по 2 июня.

Афиша Симферополь

Ближе к выходным, 28 мая, в Симферополь со спектаклем «Вредные привычки» приедут звездные актеры Сергей Шакуров, Даниил Спиваковский, Игорь Угольников, Екатерина Волкова. События развиваются в рождественскую ночь. Трое мужчин отбывают наказание в камере предварительного заключения за административные нарушения. Они курили в неположенном месте, превышали скорость, находились в алкогольном опьянении. Они ждут помощи от молодой девушки-адвоката.

Спектакль "Вредные привычки". Фото: kassa24.ru

Спектакль поставлен по пьесе Филиппа Леллуша «Пить, курить и превышать скорость». Увидеть постановку можно в Государственном академическом музыкальном театре Крыма в 19.00.

27 мая в честь школьники смогут попробовать себя в роли библиотекаря в Детской библиотеке-филиале им. Н. Островского. Мероприятие приурочено ко Всероссийскому дню библиотек. Юные читатели смогут обслужить посетителей, записывая и рекомендуя им книги, которые читали сами. А еще их ждут экскурсии, конкурсы и викторины. Мероприятие начнется в 11.00.

Грядущие выходные в Симферополе богаты на звездные гастроли. Так, 29 мая в арт-кафе Russo Turisto выступит известная певица Юлия Савичева. Она исполнит полюбившиеся всем хиты «Высоко», «Москва-Владивосток», «Как твои дела?» и, конечно, новые композиции.

Юлия Савичева. Фото: kassa24.ru

Афиша Ялта

Мероприятия в честь Всероссийского дня библиотек запланированы и в Ялте. В 11.00 27 мая свои двери откроет для посетителей ялтинская библиотека-филиал №25. Будет организован мастер-класс по работе с алфавитным и систематическими каталогами, затем желающие смогут поучаствовать в фотосессии «Я и моя любимая книга». Любимую книгу можно будет взять домой.

В Ялтинском театре им. А.П. Чехова в грядущую неделю пройдет несколько спектаклей - 29 мая на театральной сцене выступят звездные актеры с постановкой «Вредные привычки», а 30 мая в 15.00 можно посетить концерт академического симфонического оркестра «Музыкальный экспресс». Прозвучат произведения композитора Петра Чайковского.

В Ливайдийском дворце-музее с 28 по 30 мая будет работать выставка «Стежок к стежку игла рисует». Это экспозиция Крымского этнографического музея, посвященная восточнославянской вышивке. Посетители смогут увидеть работы из личной коллекции семьи вышивальщицы Веры Роик. В них раскрывается многообразие народной вышивки, ее орнаментальных мотивов.

До 30 июня в ялтинской галерее современного искусства White gallery будет работать выставка Андрея Шатилова «Пипл». Работы художника объединяют элементы массовой культуры и освещают парадоксальные сюжеты. Свои шедевры Андрей Шатилов создает на основе общеизвестных произведений массовой культуры советского периода.

Выставка Андрея Шатилова. Фото: culture.ru

Афиша Евпатория

В Евпаторийском краеведческом музее до 15 июня будет экспонироваться выставка «Искусство ювелиров: от Скифии до наших дней». Коллекция сформировалась в результате археологических раскопок в Северо-Западном Крыму. Некоторые артефакты предоставили местные жители или даже евпаторийская таможня. Здесь представлены украшения скифов и гуннов VI в. до н. э. - IV в. н. э.

Евпаторийский краеведческий музей. Фото: culture.ru

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