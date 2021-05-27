Неработающий лифт стал причиной смерти пенсионера в Керчи

В текущем году МинЖКХ планирует заменить около сотни старых лифтов в Крыму Фото: архив "КП"

Проблема неработающих лифтов в Крыму набирает обороты. Накануне в редакцию одного из керченских изданий обратились жильцы 14-этажного дома на улице Генерала Петрова,12, где около двух недель не работал лифт. Особенно тяжело было пожилым людям. Для них каждая ступенька стала настоящим испытанием, как и для мамочек с колясками. Но коммунальщики с ремонтом лифта не спешили. Все закончилось трагедией.

- Пожилой мужчина за 80 лет умер, жил на 14 этаже. На днях видели, как он поднимался к себе домой, на 14-й этаж. А уже вчера была «скорая» под домом. А сегодня уже приехала машина из морга и дедушку спускали мертвого, - сообщил житель злосчастного дома.

Позже стало известно, что Следком по Крыму и Севастополю начал проверку причины смерти пенсионера.

- В социальных сетях жители Керчи пишут, что в подъезде, где скончался пожилой мужчина, на протяжении длительного времени не функционирует лифт: сосед поднялся на 14 этаж дома, где проживал, и умер, - уточнили в пресс-службе Следкома.

Уточняется, что пенсионер скончался из-за атеросклеротической болезни сердца. В рамках проверки, которую инициировал руководитель крымского Следкома Владимир Терентьев, следователи планируют оценить работу организации, отвечающей за работу лифтов в доме.

Кроме того, проверку проводит прокуратура Крыма. В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что будет дана оценка действиям управляющей компании по части своевременности ремонтных работ вышедшего из строя лифтового оборудования.

КСТАТИ

С 2016 года, по данным ForPost, в Крыму заменили 797 пассажирских лифтов. В программу капремонта по всему Крыму планируют заменить 1175 многоквартирных домов, где установлено 2789 лифтов. В текущем году МинЖКХ планирует заменить около сотни старых лифтов, а до 2025 года – остальные. На эти цели планируется потратить 3,8 миллиарда рублей.

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