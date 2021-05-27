Коронавирус в Крыму, последние новости на 27 мая: плюс 93 заболевших за сутки

С начала пандемии в республике выявлено 43099 положительных на Covid-19 Фото: Архив "КП"

В Крыму на амбулаторном лечении от коронавируса находятся 183 человека, в стационарах лечатся 1558 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

С начала пандемии в республике выявлено 43099 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 40210, из них 137 - за последние сутки. Умерли 1336 человек, пять - за последние сутки.

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Данные Министерства здравоохранения РК

В Крыму за 26 мая выявили 93 случая коронавируса, в том числе 24 человека, которые переносят инфекцию бессимптомно, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Из общего количества заболевших 52 выявлены при обращении за медицинской помощью, 40 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 4242 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 26 мая в Севастополе зарегистрировали 33 новых случая коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства города. 32 человека были выписаны после выздоровления, три человека в возрасте от 64 до 88 лет скончались.

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