Судороги, ожоги и галлюцинации: ТОП-5 самых опасных растений Крыма

Красивые цветочки или на первый взгляд вкусные ягодки могут представлять смертельную опасность для людей Фото: Архив "КП"

Кроме опасных живностей, на полуострове полно разных растений, которые на первый взгляд могут показаться красивыми цветочками или вкусными ягодками. Но на самом деле представляют смертельную опасность. «Комсомолка» собрала ТОП-5 ядовитых растений Крыма, которые лучше обходить стороной.

БОРЩЕВИК

Если потрогать борщевик руками, то на коже может появиться ожог Фото: Архив "КП"

Зеленое растение с белыми маленькими цветочками больше напоминает петрушку и часто растет на полянах около пустырей или свалок, а еще в огороде на даче. Его активное цветение начинается в середине лета, когда солнце особенно активно.

Если потрогать борщевик руками, то на коже может появиться ожог. В таком случае пострадавшее место нужно срочно промыть водой и замотать повязкой от солнца. Лечить ожог от этого растения можно обычным Пантенолом.

БЕШЕНАЯ ВИШНЯ

В лесу или около водоемов иногда можно встретить травянистое растение с ярко-розовым цветением и темно-красными ягодами, которые даже по вкусу сильно напоминают спелую вишню. Но на деле - это Белладонна. Ею часто травятся дети и туристы. Для того, чтобы не съесть такую бешенную вишню, нужно понимать, что она растет не на дереве, а маленькими кустиками у самых ног.

Плоды Белладонны напоминают спелую вишню. Фото: Википедия

Растение даже обладает лекарственными свойствами, но если съесть плод прямо с куста, то можно получить все симптомы отравления - температуру, рвоту, сухость во рту и галлюцинации. В случае отравления пострадавшему нужно дать выпить активированный уголь и марганцовый раствор.

БЕЗВРЕМЕННИК

Цветы Безвременника появляются в Крыму ближе к октябрю. Фото: Википедия

Все опасные растения чаще всего можно встретить летом, но красивые цветы Безвременника появляются в Крыму ближе к октябрю. Трогать и срывать такую «красоту» строго запрещено, потому что в соке Безвременника содержится около 20 сильных ядов, которые оставляют ожоги на теле и даже вызывают отравление.

ДУРМАН ОБЫКНОВЕННЫЙ

Растение с изящными белыми цветами растет практически везде. Фото: Википедия

Красиво растение с изящными белыми цветами растет практически везде - в огородах, во дворах, около дорог и на полях, но чаще всего заросли Дурмана концентрируются во влажных местах. Зацветает он в самом начале лета, а уже к осени дает плоды, которые и представляют опасность для людей. Если его съесть, то через несколько часов наступит состояние «опьянения» - участится пульс, расширятся зрачки, а позже даже могут появится галлюцинации. Если вовремя не отвезти пострадавшего в больницу, есть большой риск впасть в кому.

Фото: Википедия

ВОРОНИЙ ГЛАЗ

Вороний глаз очень напоминает чернику, но всегда растет в одиночку. Фото: Википедия

Невысокое растение очень напоминает чернику, поэтому многие туристы во время походов часто путают эти ягоды. Но в отличии от сладкой черники на кусте Вороньего глаза всегда растет одна ягода. Пик цветения приходится на май-июнь, а плод созревает в июле.

Если съесть такую ядовитую чернику, то можно серьезно отравиться, а в более серьезных случаях начинаются судороги, нарушение дыхания и паралич.

При употреблении плодов Вороньего глаза внутрь, пострадавшему нужно дать активированный уголь и выпить как можно больше воды.

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