Плотина не выдержала: Вода из Днепра начала попадать в Северо-Крымский канал

Водой заполнена только часть канала Фото: Анна КИРИЕНКО

На Украине начала разрушаться дамба, которую возвели на 91-м километре Северо-Крымского канала (СКК). Импровизированная плотина из мешков с песком и кучей арматуры должна была навсегда остановить подачу днепровской воды с территории Украины на российский полуостров. Спустя 7 лет, украинские фермеры забили тревогу - дамбе приходит конец.

Как сообщили фермеры в интервью украинскому «5 каналу», около дамбы на дне СКК выросла трава и деревья, а раньше уровень воды достигал пяти метров. Временная плотина находится в нескольких десятках километров от пункта пропуска Каланчак. Постоянную дамбу в Херсонской области так и не построили.

Депутат Госдумы РФ от Крыма Андрей Козенко заявил, что поступление днепровской воды по Северо-Крымскому каналу нежелательно, так как она может быть загрязнена.

Вода подается в Восточный Крым Фото: Анна КИРИЕНКО

- В 2014 году у нас была очень серьезная угроза химического заражения воды, в том числе в Северо-Крымском канале еще до его перекрытия, и Симферопольского водохранилища. И были даже пойманы те диверсанты, которые это замышляли. Ничего хорошего в той воде пока ждать не приходится, - заявил Козенко журналистам.

Козенко подчеркнул, что разрушение действующей дамбы показательно для всей украинской инфраструктуры.

Журналист КП-Крым побывал на севере Крыма, где проходит канал. Его русло заросло травой, воды из Украины не ожидается. Сейчас Северо-Крымский канал частично заполнен водой из артезианских скважин. Ее сбрасывают в русло из Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов, чтобы напоить Восточный Крым.

Напомним, до 2014 года днепровская вода, поступающая из Украины, покрывала 85% потребностей полуострова. Однако после вхождения полуострова в состав России Украина перекрыла канал. До 2020 года в Крыму не было водного кризиса, однако из-за засухи водохранилища обмелели, и в некоторых городах и поселках были введены графики подачи воды.

В правительстве РФ был разработан план по обеспечению водоснабжения Крыма и Севастополя, на реализацию которого планируют выделить в общей сложности 48 миллиардов рублей. Средства идут на ремонт сетей водоснабжения, бурение новых скважин и строительство опреснительных установок.

Власти Крыма намерены наказать виновных в блокаде украинских чиновников. По предварительным данным, предприятия и учреждения полуострова понесли ущерб в 1,47 триллиона рублей.

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