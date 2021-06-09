В Симферополе вооруженные люди ограбили частную фирму на 22 миллиона рублей

Преступники угрожали персоналу фирмы пистолетом. Налетчиков задержали по горячим следам. Фото: Архив "КП"

В Симферополе трое вооруженных мужчин задержаны за ограбление офиса агентства недвижимости. Преступники унесли с собой 20 миллионов рублей, 2,5 тысячи евро и 20 тысяч долларов.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МВД, хозяин агентства рассказал силовикам, что офис его компании ограбили двое вооруженных мужчин, которые угрожали персоналу и избили сотрудника.

Преступниками оказались двое жителей Симферополя 47 и 35 лет. Был и третий - житель Алушты 38 лет. Именно он и указал на офис компании, зная, что в этот день там будет крупная сумма денег. Наводчик, кстати, был ранее судим за вымогательство.

- Забрав деньги из сейфа и со стола офиса, злоумышленники скрылись на автомобиле, - уточнили подробности в МВД.

Задержанные дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой, совершенный в особо крупном размере». Преступникам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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