Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 июня 2021 17:55

В Симферополе вооруженные люди ограбили частную фирму на 22 миллиона рублей

Грабители работали по наводке своего подельника
Никита ПОЛЬКОНикита ПОЛЬКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Преступники угрожали персоналу фирмы пистолетом. Налетчиков задержали по горячим следам.

Преступники угрожали персоналу фирмы пистолетом. Налетчиков задержали по горячим следам.

Фото: Архив "КП"

В Симферополе трое вооруженных мужчин задержаны за ограбление офиса агентства недвижимости. Преступники унесли с собой 20 миллионов рублей, 2,5 тысячи евро и 20 тысяч долларов.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МВД, хозяин агентства рассказал силовикам, что офис его компании ограбили двое вооруженных мужчин, которые угрожали персоналу и избили сотрудника.

Преступниками оказались двое жителей Симферополя 47 и 35 лет. Был и третий - житель Алушты 38 лет. Именно он и указал на офис компании, зная, что в этот день там будет крупная сумма денег. Наводчик, кстати, был ранее судим за вымогательство.

- Забрав деньги из сейфа и со стола офиса, злоумышленники скрылись на автомобиле, - уточнили подробности в МВД.

Задержанные дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой, совершенный в особо крупном размере». Преступникам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Особняк крымского перевозчика ограбили на 27 миллионов рублей

Воры спилил решетку на окне, чтобы попасть в дом (подробнее)

Пойман житель Симферополя, ограбивший офис микрозаймов в Феодосии

Его нашли в течение суток после преступления (подробнее)

КриминалКАРТИНА ДНЯ