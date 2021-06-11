Коронавирус в Крыму, последние новости на 11 июня: 115 новых случаев

Коронавирус не отступает. Фото: Архив "КП"

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 320 человек, стационарное (covid и пневмония) - 1707.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 44659 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 41434.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК.

За текущие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 115 случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 66 выявлены при обращении за медицинской помощью, 49 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4339 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 137 человек, выздоровевших за весь период - 41 434 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 29 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города. 14 человек выписаны с выздоровлением, скончался один пациент.

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