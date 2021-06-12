Как распределить бюджет в отпуске: три полезных совета от экспертов

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Долгожданное лето, наконец, наступило. Это период, когда многие берут долгожданный отпуск. Это такое счастье – сменить офисный костюм на купальник или легкое платье и на несколько недель забыть про домашние хлопоты. Чтобы отдых был максимально комфортным, не стоит забывать о расходах. Чтобы по приезду домой не остаться с пустым кошельком, воспользуйтесь простыми лайфхаками. «Комсомолка» вместе с финансовыми экспертами расскажет, как сэкономить при планировании отдыха и во время него.

Бронируйте отели и покупайте туры заранее

Как бы банально это ни звучало, отпуск лучше планировать за полгода. Именно в этот период туроператоры и отели предлагают самые выгодные условия для оплаты, некоторые путевки могут стоить на 20-50% дешевле, чем в высокий сезон. Если запланировать отдых настолько заранее не получилось, не огорчайтесь. Можно найти акционные предложения и за месяц-два до отдыха. Например, сейчас удобно планировать отпуск на конец августа и бархатный сезон, когда основной поток туристов уже уехал. Если постараться, горящие путевки по низкой цене на сайтах можно найти даже за несколько недель до отпуска, ведь некоторые туристы экстренно снимают бронь из-за непредвиденных случаев.

Определите примерный бюджет на период отпуска

Легче всего, отмечают эксперты, распланировать расходы, когда вы покупаете тур или путевку, в которую уже входит питание, проживание и экскурсионное обслуживание. В этом случае все просто – оплачиваете заранее фиксированную сумму, а потом смотрите, сколько средств можете потратить на дополнительные развлечения, питание и сувениры. Обязательно оставьте средства на незапланированные расходы, ведь вам может не понравиться отель, тогда придется менять его на другой или же нужно будет потратиться на няню для ребенка. Во время отпуска не нужно тратить всю отложенную сумму в первые дни, ведь потом придется чувствовать себя на отдыхе очень скованно – не сможете купить летнюю шляпку или оплатить хорошую дополнительную экскурсию. Лучше определить, какую сумму можно тратить ежедневно в рамках запланированного бюджета. Например, вы выделили на неделю отдыха 20 тысяч рублей, из них 5 отложите на незапланированные расходы, а остальные 15 – поделите на 7. Получится сумма чуть больше 2 тысяч, которую можно тратить ежедневно.

Чтобы чувствовать себя комфортно по выходу из отпуска, запланируйте не только бюджет на отдых, оставьте небольшую сумму до зарплаты, чтобы хватило на обязательные траты – оплату интернета, связи, коммуналки, питания.

Расплачивайтесь картой

Итак, отпуск вы уже запланировали. Осталось определить, какие достопримечательности вы хотите посетить, на каких экскурсиях побывать. Эксперты рекомендуют оплатить их заранее банковской картой – если оплатите до 15 июня и отдохнете до 30-го, можете стать участником акции «Туристический кэшбек», в рамках которой на карту «Мир» возвращается до 20% стоимости путевки.

Оплата картой выгодна и во время отдыха. Во-первых, банки часто предлагают клиентам участие в программах лояльности, при которых можно повысить процент по вкладу или наоборот – снизить процентную ставку по кредиту. Бонусы и кэшбеки - станут хорошей возможностью сэкономить средства и потратить их, например, на сувениры.

Определенную сумму наличных, конечно, нужно взять с собой, если вы знаете, что отдыхать будете в месте, далеком от банковских терминалов. В другом случае большую часть суммы лучше «взять с собой» на карте. Так деньги будут в безопасности, ведь наличные могут легко украсть из кармана или купюры могут просто выпасть.

Большой плюс бесконтактных карт – их не нужно передавать в руки кассирам и продавцам, так что ваши данные будут в безопасности, как и здоровье: на пластике скапливается меньше вирусов и микробов, чем на бумажных купюрах.