Коронавирус в Крыму, последние новости на 12 июня: 119 новых случаев

За последние сутки в Крыму выявили больше 100 инфицированных коронавирусом. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение проходят 364 человека, стационарное (covid и пневмония) – 1616.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 44 778 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением – 41 573. Такие данные приводит Минздрав Крыма.

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Данные Министерства здравоохранения Крыма.

За текущие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 119 случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 81 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 33 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 случаев завозные из-за рубежа. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

За последние сутки всеми лабораториями на территории Крыма, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4071 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 139 человек, выздоровевших за весь период – 41 573 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки подтвержден 31 новый случай заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города. 41 человек выписан с выздоровлением, один человек умер в возрасте 92 года.

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