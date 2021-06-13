Коронавирус в Крыму, последние новости на 13 июня: 127 новых случаев

С начала пандемии на полуострове выявили 44905 положительных на Covid-19 Фото: Александра Тимощенко

В Крыму, по данным регионального Минздрава, амбулаторное лечение по коронавирусу проходят 414 человек, на стационарном с диагнозом ковид и пневмония находятся 1649.

С начала пандемии на полуострове выявили 44905 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 41630.

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Данные Минздрава РК

В Крыму за последние сутки зарегистрировали 127 новых случаев коронавируса, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его информации, из общего количества заболевших 80 человек выявили при обращении за медицинской помощью, 43 - среди контактных по ранее заболевшим, а 4 завезли из-за границы.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4915 человек, - отметил Аксенов. - Количество выздоровевших за сутки составляет 57 человек, выздоровевших за весь период - 41 630 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За последние сутки в городе-герое зарегистрировали 35 новых случаев коронавируса. 29 человек выписаны после выздоровления.

Умер один человек в возрасте 71 года. За весь период пандемии умер 701 человек.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 15 283 человека. В настоящий момент выздоровели 13 949 человек.

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