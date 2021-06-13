В Севастополе в День России прошло свето-пиротехническое шоу

Пиро-музыкальное шоу закончилось фейерверком в цветах российского государственного флага Фото: Елена Рюмина

День России в Севастополе закончился грандиозным свето-пиротехническим шоу над главной бухтой города.

Сначала на площади Нахимова семь оркестров из разных регионов России исполнили патриотические песни, известные музыкальные композиции, гимн России и гимн города-героя «Легендарный Севастополь», а позже, когда стемнело, в Севастопольской бухте началось настоящее световое шоу.

Пожарно-спасательные суда создали водяную завесу высотой 15 метров, а на ее поверхности появлялись образы Севастополя. Все пиро-музыкальное шоу закончилось фейерверком в цветах российского государственного флага.

Напомним, на концерт в Ялте, посвященный Дню России, прилетел легендарный музыкант Николай Расторгуев. Вместе со своей группой «Любэ» он выступил перед жителями и гостями курортного города, но во время концерта у музыканта расстроилась гитара. Несколько раз инструмент пришлось настраивать, но технический момент был пройдет и концерт пошел своим чередом.

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