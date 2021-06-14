Коронавирус в Крыму, последние новости на 14 июня: 132 новых случая

За 13 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 132 случая коронавирусной инфекции. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Амбулаторное лечение от коронавируса проходит 491 человек, в стационарах с ковидом и пневмонией лечатся 1 696 заболевших. Такие данные приводит Минздрав Крыма.

С начала пандемии в Крыму выявили 45 037 больных коронавирусом, выписаны – 41 652 (из них за последние сутки 22 человека). Кроме того, с начала пандемии зафиксировали 1 418 смертей (3 – за последние сутки).

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Данные Министерства здравоохранения Крыма.

В Крыму на 13 июня зафиксировали 132 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Из общего количества заболевших 108 самостоятельно обратились за медицинской помощью, 23 человека ранее контактировали с заболевшими. Один случай завозной из-за границы.

За сутки лаборатории Крыма, осуществляющие исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовали 2 481 человека.

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