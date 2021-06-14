Крепость на пороховой бочке: В МЧС рассказали об опасных находках на территории памятника «Керчь» в Крыму

В Крыму специальное подразделение проводит обезвреживание авиационных и фугасных бомб и снарядов в Феодосии, Керчи и Ленинском районе. Фото: пресс-служба МЧС по РК.

Сотрудники МЧС в Крыму за последнюю неделю нашли 13 авиационных бомб. Очередная операция по уничтожению взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны прошла накануне Дня России в пятницу, 11 июня, сообщили в МЧС России по Республике Крым.

Этой осенью специалисты отряда приступят к разминированию грузового теплохода «Жан Жорес», затопленного в акватории Феодосийского залива. Фото: пресс-служба МЧС по РК.

Все 13 объектов обнаружили во время работ по разминированию территории крепости «Керчь». Поиск проводили специалисты отряда Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Уничтожение боеприпасов происходит на специальном полигоне с помощью контролируемого взрыва. Фото: пресс-служба МЧС по РК.

Всего с начала работ пиротехники обнаружили и уничтожили более ста авиационных разнокалиберных бомб, среди них 21 ФАБ весом 1000 килограмм, а общее количество уничтоженных снарядов – более 300 единиц.

Уничтожение взрывоопасных предметов проводится по всем правилам безопасности. Фото: пресс-служба МЧС по РК.

Самая масштабная операция по обезвреживанию взрывоопасных предметов времен ВОВ была проведена в начале июня в этом году: в окрестностях села Юркино и пгт. Багерово нашли 216 взрывоопасных предметов, в их числе 189 авиационных бомб.

У отряда «Лидер» большой опыт работы: они проводили гуманитарное разминирование в Афганистане, Сербии, Сирии, Азербайджане и других странах. Фото: пресс-служба МЧС по РК.

Их отвезли на специальный полигон, где уничтожили, соблюдая все меры безопасности.

Взрывоопасные находки складывают в специальную зону, где перегружают с помощью манипулятора и вывозят на полигон. Фото: пресс-служба МЧС по РК.

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